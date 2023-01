GOAT-Duell in der Wüste | Chiesas Auferstehung

Letzter Tanz in der Wüste

Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi – dieses Duell stieg am gestrigen Mittwoch zum womöglich letztem Mal. Das Freundschaftsspiel zwischen PSG und einer All-Star-Mannschaft der saudi-arabischen Liga hat in der internationalen Presse große Resonanz hervorgerufen. Beim munteren 5:4-Sieg der Franzosen erzielte Messi einen Treffer, CR7 schnürte einen Doppelpack. Die portugiesische ‚Record‘ sah einen „Wahnsinn um zwei Superhelden“. „Messi gewinnt sein letztes Duell mit Cristiano“, schreibt die ‚Sport‘. Die ‚Daily Mail‘ berichtet von ihrer „Traurigkeit, dass so eine große Rivalität zu Ende geht“. Ein leises Ende einer Ära.

Lloris unter Feuer

Manchester City drehte gestern einen 0:2-Rückstand gegen Tottenham Hotspur und gewann am Ende mit 4:2. Im Zentrum der Kritik der englischen Presse steht Spurs-Keeper Hugo Lloris. „Unter Beschuss“, befindet sich der Franzose laut dem ‚Daily Star‘. Mehrmals sah der 36-Jährige gegen die Skyblues nicht gut aus. Drei der City-Treffer fielen innerhalb von zwölf Minuten. „Einfach magisch“, waren die Citizens laut dem ‚Mirror‘. Der ‚Guardian‘ ist ebenfalls verzaubert vom „blauen Donner“.

Chiesa-Festspiele

Am Stiefel sind die Titelseiten der Sportzeitungen voll mit Federico Chiesa. Grund dafür ist der erste Tor des Juve-Profis seit seinem Kreuzbandriss vor mehr als einem Jahr. Den hob sich der 25-jährige Offensivspieler für den 2:1-Siegtreffer Achtelfinale der Coppa Italia gegen den AC Monza auf. „Das ist Chiesa“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. „Ein Jahr später, hier ist Chiesa wieder“, freut sich auch der ‚Quotidiano Sportivo‘. Der Einwechselspieler kam, sah und siegte.