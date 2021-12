Godín nach Valencia?

Diego Godín könnte es zum FC Valencia ziehen. Wie die spanische ‚Marca‘ berichtet, hat der La Liga-Klub bereits Kontakt zum 35-jährigen Innenverteidiger aufgenommen. Die Fledermäuse sind auf dem Wintertransfermarkt auf der Suche nach einer Verstärkung für das Abwehrzentrum, Godín seinerseits sehe in Valencia einen attraktiven nächsten Karriereschritt.

Der routinierte Uruguayer war zwischen 2010 und 2019 für Atlético Madrid aktiv gewesen, ehe es ihn nach Italien zog. Über Inter Mailand wechselte Godín zu Cagliari Calcio, das er im Januar aber verlassen wird. Das kündigte er bereits am gestrigen Dienstag an: „Ich würde gerne alles erzählen, was in Cagliari passiert ist. Ich kann aber aktuell nicht darüber sprechen. Wenn ich den Klub verlassen habe, was ich werde, werde ich alles erklären.“