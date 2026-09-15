Transfer-Ausweg für Richarlison?

Richarlison (29) könnte sich ein Transfer-Ausweg in den Vereinigten Arabischen Emiraten bieten. Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ bekundet Shabab Al-Ahli konkretes Interesse am Angreifer. Beim Klub aus Dubai würde der Brasilianer auf Trainer und Landsmann André Jardine treffen, mit dem er 2021 gemeinsam die olympische Goldmedaille gewann. Das Transferfenster in der UAE Pro League schließt am 28. September.

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Bei Tottenham Hotspur hat Richarlison keine Zukunft mehr, für die Premier League wurde er nicht einmal mehr registriert. Spurs-Coach Roberto De Zerbi untermauerte kürzlich: „Richarlison wird nicht spielen, selbst wenn er fit ist. Nicht einmal im Carabao Cup.“ Als Preisschild für den 54-fachen Nationalspieler kursierten zuletzt 20 Millionen Euro.