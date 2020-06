Rolle rückwärts: Bleibt Pape Gueye in Frankreich?

Obwohl Pape Gueye bereits einen Vorvertrag beim FC Watford unterschrieben hat, besteht die Möglichkeit, dass der defensive Mittelfeldspieler in Frankreich bleibt. Nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato, könnte der 21-Jährige durch einen anderen Verein für eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro von den Hornets befreit werden. In Frankreich melden Olympique Marseille, der SCO Angers, RC Straßburg und der FC Nantes Interesse an.

Beim AC Le Havre läuft der Kontrakt von Gueye aus. Sein Berater hatte einen Vorvertrag mit Watford abgeschlossen, in welchem jedoch nicht die zuvor vereinbarten mündlichen Zusagen enthalten sind. Daraufhin beschloss Gueye, nicht mehr für die Engländer auflaufen zu wollen. Watford ist dennoch gewillt ihn zu registrieren, es sein denn ein Verein zahlt die geforderte Entschädigung.