Hunt schließt Deutschland-Wechsel aus

Mittelfeldmann Aaron Hunt vom Hamburger SV kann sich nicht vorstellen, nach seiner Zeit bei den Hanseaten noch einmal innerhalb Deutschlands zu wechseln. Dies erklärt der 33-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘. „Der HSV ist in Deutschland mein letzter Verein, denn einen nationalen Wechsel schließe ich aus.“

Ob seine Zukunft jedoch langfristig in Hamburg liegt, lässt Hunt, dessen Vertrag 2021 ausläuft, noch offen: „Dann muss man sehen, was der Verein will. Was ich persönlich will, weiß ich: mit dem HSV wieder nach oben. Ob es dann hier weitergeht, wird die Zukunft und werden die Gespräche zeigen.“ Ein baldiges Karriereende schließt der ehemalige deutsche Nationalspieler aus: „Auf jeden Fall will ich noch ein paar Jahre spielen. Dubai, USA – ich kann mir vieles vorstellen. Auch einen Wechsel in die Türkei, von dort stammt meine Frau.“