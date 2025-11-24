Neuer Stürmer: Schalke an Nationalspieler dran

Der FC Schalke 04 spielt eine herausragende Hinrunde und stellt mit lediglich sieben Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der zweiten Liga. In der Offensive dagegen hapert es zuweilen noch, nur 16 Mal durften die Knappen jubeln – unterer Zweitliga-Durchschnitt. Für neue Torgefahr sorgen könnte ab Winter ein Nationalspieler.

Laut der ‚WAZ‘ beschäftigt sich Schalke mit Mittelstürmer Samed Bazdar vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa. Der 21-jährige Bosnier gilt in seiner Heimat als großes Talent und lief bereits elfmal für die Nationalmannschaft auf (ein Tor). S04-Coach Miron Muslic würde seinen Landsmann dem Bericht zufolge sehr gerne in seinem Team begrüßen.

Im Sommer 2024 war Bazdar für rund drei Millionen Euro von Partizan Belgrad nach Saragossa gewechselt. Für den Tabellenletzten kommt der 1,86 Meter große Rechtsfuß derzeit aber nicht wie gewünscht zum Zug, wurde in dieser Saison erst zweimal für die Startelf nominiert. Der Angreifer dürfte daher offen für eine Luftveränderung sein. Mit Deportivo Alavés und UD Almería sollen auch zwei spanische Klubs Interesse zeigen. Bazdars Vertrag läuft bis 2029.

Füllt Sylla-Verkauf die klammen Kassen?

Allerdings: Wie realistisch eine Verpflichtung ist, ist fraglich. Den Schalker Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann steht kaum Budget zur Verfügung. Im Winter müssten die Königsblauen wohl erstmal Geld einnehmen, um auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Ein Verkaufskandidat weiterhin: Moussa Sylla (25). Der Top-Torjäger (vier Saisontore), der schon im Sommer kurz vor dem Abflug stand, könnte S04 bei einem lukrativen Angebot auch im Januar verlassen.