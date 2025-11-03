Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Klausel bei 60 Millionen: Sturm-Juwel für die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Rodrigo Ribeiro lacht beim Aufwärmen @Maxppp

Die Bundesliga könnte schon im Winter ein neues Sturm-Juwel bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind mehrere Bundesligisten an Rodrigo Ribeiro interessiert. Laut dem Bezahlsender könnte eine Leihe mit Kaufoption für den 20-Jährigen schon im Winter infrage kommen. In seinem bis 2028 datierten Vertrag bei Sporting Lissabon ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro integriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Sporting kommt Ribeiro gerade einmal auf zehn Pflichtspiele und wartet noch auf seinen ersten Treffer, im Moment spielt er in der Zweitvertretung der Portugiesen. In der Saison 2023/24 hatte sich Nottingham den Mittelstürmer per Leihe gesichert, in fünf Kurzeinsätzen waren ihm aber auch dort keine Treffer gelungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Sporting
Rodrigo Duarte Ribeiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Sporting Logo Sporting Lissabon
Rodrigo Duarte Ribeiro Rodrigo Duarte Ribeiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert