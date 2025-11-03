Klausel bei 60 Millionen: Sturm-Juwel für die Bundesliga?

Die Bundesliga könnte schon im Winter ein neues Sturm-Juwel bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind mehrere Bundesligisten an Rodrigo Ribeiro interessiert. Laut dem Bezahlsender könnte eine Leihe mit Kaufoption für den 20-Jährigen schon im Winter infrage kommen. In seinem bis 2028 datierten Vertrag bei Sporting Lissabon ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro integriert.

Für Sporting kommt Ribeiro gerade einmal auf zehn Pflichtspiele und wartet noch auf seinen ersten Treffer, im Moment spielt er in der Zweitvertretung der Portugiesen. In der Saison 2023/24 hatte sich Nottingham den Mittelstürmer per Leihe gesichert, in fünf Kurzeinsätzen waren ihm aber auch dort keine Treffer gelungen.