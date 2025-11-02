FC Bayern: Bischof nimmt neue Rolle an

Tom Bischof (20) hat kein Problem damit, beim FC Bayern als Linksverteidiger auszuhelfen. Nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen (3:0), bei dem der gelernte Mittelfeldspieler erneut links hinten agierte, sagte Bischof laut ‚Sky‘: „Der Trainer will mir dadurch Spielzeit geben. Ich nehme es gut an und freue mich darüber, weil die Position bei uns offensiver interpretiert wird.“

Bischof, im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gekommen, geht davon aus, dass er „auch wieder auf der Sechs spielen werde. Das ist, denke ich, auch noch der Plan vom Trainer. Aber ich bin als Linksverteidiger zufrieden. Ich kann auch mal mit nach vorne gehen und aufs Tor schießen, ich bin immer bei den Angriffen dabei. Es macht mir extrem viel Spaß, dort zu spielen.“ Zwölfmal kam Bischof seit seinem Wechsel bislang für Bayern zum Einsatz.