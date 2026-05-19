WM-Kader: Ricken fordert BVB-Trio

Kurz vor der offiziellen Nominierung des DFB-Kaders für die anstehende Weltmeisterschaft am Donnerstag (13 Uhr) übt Lars Ricken Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann aus. Gegenüber der ‚Bild‘ macht sich Borussia Dortmunds Sportgeschäftsführer für einige BVB-Wackelkandidaten stark, beispielsweise für Mittelfeldspieler Felix Nmecha (25): „Ich glaube, wir alle bei Borussia Dortmund wären sehr überrascht, wenn Felix nicht mit zur WM fahren würde. Am Ende entscheidet das natürlich der Bundestrainer, aber mit seinen Qualitäten tut Felix jeder Mannschaft gut.“

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Update (10:53 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist Nmecha mit dabei. Nagelsmann habe den Mittelfeldaktuer telefonisch über die Nominierung informiert.

Neben Nmecha sieht Ricken auch die Offensivspieler Maximilian Beier (23) und Karim Adeyemi (24) als klare WM-Kandidaten: „Das gleiche gilt für Maxi und Karim. Auch die beiden bringen Stärken mit, die im Laufe eines intensiven Turniers jeder Mannschaft helfen würden.“ Beier spielte eine starke Bundesligasaison, erzielte zehn Tore und bereitete zehn weitere vor. Adeyemi (zehn Tore, sechs Vorlagen) hatte nach einigen Querelen abseits des Platzes sowohl beim BVB als auch in der Nationalmannschaft einen schweren Stand.