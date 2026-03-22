Achtung Bayern: Wie Arbeloa die Königlichen wiederbelebte

Seit knapp zwei Wochen scheint Real Madrid plötzlich unaufhaltsam. Siege gegen Celta Vigo (2:1) und CF Elche (4:1) – vor allem aber die Big Wins gegen Manchester City im Champions League-Achtelfinale (3:0, 2:1) – sorgten für einen krassen Stimmungsumschwung.

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Mittlerweile glaubt man im Verein fest daran, dass man sowohl die Liga als auch die Champions League in dieser Saison gewinnen kann. Daran war peinlichen Niederlagen gegen CA Osasuna (1:2) Ende Februar und zu Hause gegen den FC Getafe (0:1) am 2. März kaum zu denken.

„Der Wendepunkt war das Treffen in der Kabine“, schreibt die ‚as‘. Laut der Madrider Sporttageszeitung berief Álvaro Arbeloa nach dem Getafe-Spiel eine Krisensitzung mit den verfügbaren erfahrenen Spielern ein. Dazu zählten Federico Valcerde, Vinicius Junior, Antonio Rüdiger und Aurélien Tchouaméni.

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Jugend forscht statt Superstars

Das Quartett sollte dem Trainer seine Sicht auf die Probleme im Team darlegen. Und parallel wurde ein Plan geschmiedet, wie man ohne zahlreiche verletzte Stars wie Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrygo oder Éder Militão die Trendwende schaffen kann.

Offenbar war das Meeting von Erfolg gekrönt, denn anschließend ging es bergauf. Arbeloa baute zahlreiche Eigengewächse ein – etwa Mittelfeldspieler Thiago Pitarch, der die Zuschauer im Estadio Santiago Bernabéu begeistert.

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Zudem zeigt sich der Alonso-Nachfolger extrem fleißig. Laut der ‚Marca‘ war er seit Amtsantritt vor zwei Monaten jeden Tag am Trainingsgelände vor Ort. Selbst nach der Champions League-Partie in Manchester war er am nächsten Tag beim U19-Spiel der Königlichen zugegen. Das macht Eindruck.

Bayern-Clash im April

Klar, es ist noch ein langer Weg bis zu Titeln – doch Arbeloa reift offenbar in seiner Rolle. Nun stehen erstmal wieder viele knifflige Aufgaben an, darunter das Stadtderby gegen Atlético Madrid am heutigen Sonntagabend sowie das Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern – bei dem Arbeloa auch zeigen muss, dass er die Superstars Bellingham und Mbappé in sein Team reintegrieren kann.