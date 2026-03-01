Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

WM in Gefahr: Hiobsbotschaft für Amiri

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Nadiem Amiri ist hochmotiviert @Maxppp

Nadiem Amiri wird dem 1. FSV Mainz 05 womöglich länger fehlen als erwartet. Nach Informationen von ‚Bild‘ fällt der 29-Jährige bei optimalem Heilungsverlauf seiner Fersenverletzung bis Ende März aus. Erst Anfang April wird der spielstarke Profi in Mainz auf dem Rasen zurückerwartet. Das beißt sich mit der Länderspielepause zwischen dem 23. März und dem 2. April.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die kommende Testphase steht Amiri der Nationalelf demnach nicht zur Verfügung. Amiri wird einer Operation zwar aus dem Weg gehen können, die konservative Herangehensweise nimmt allerdings Zeit in Anspruch. Auch die vergangene Länderspielpause im November verpasste Amiri bereits verletzungsbedingt. Möglicherweise fehlen Bundestrainer Julian Nagelsmann so wichtige Eindrücke von Amiri, andere Profis können derweil Argumente für eine Nominierung zur WM sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Nadiem Amiri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nadiem Amiri Nadiem Amiri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert