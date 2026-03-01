WM in Gefahr: Hiobsbotschaft für Amiri

Nadiem Amiri wird dem 1. FSV Mainz 05 womöglich länger fehlen als erwartet. Nach Informationen von ‚Bild‘ fällt der 29-Jährige bei optimalem Heilungsverlauf seiner Fersenverletzung bis Ende März aus. Erst Anfang April wird der spielstarke Profi in Mainz auf dem Rasen zurückerwartet. Das beißt sich mit der Länderspielepause zwischen dem 23. März und dem 2. April.

Für die kommende Testphase steht Amiri der Nationalelf demnach nicht zur Verfügung. Amiri wird einer Operation zwar aus dem Weg gehen können, die konservative Herangehensweise nimmt allerdings Zeit in Anspruch. Auch die vergangene Länderspielpause im November verpasste Amiri bereits verletzungsbedingt. Möglicherweise fehlen Bundestrainer Julian Nagelsmann so wichtige Eindrücke von Amiri, andere Profis können derweil Argumente für eine Nominierung zur WM sammeln.