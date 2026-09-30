Jürgen Klopp wollte auf der heutigen Pressekonferenz noch keinen Kapitän für das morgige Länderspiel gegen Serbien (20:45 Uhr) bekanntgeben. „Die Mannschaft wird morgen von demjenigen aufs Feld geführt, der die meisten Länderspiele hat“, kündigte der neue Bundestrainer an.

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Kandidaten sind somit Serge Gnabry (61 Länderspiele), Florian Wirtz (46 Länderspiele) oder David Raum (39 Länderspiele). Bei der Wahl der Startelf wollte sich Klopp noch nicht in die Karten schauen lassen. Der etatmäßige Kapitän Joshua Kimmich (116 Länderspiele) ist bereits vom DFB-Team abgereist.