Bericht: Mourinho-Wechsel in trockenen Tüchern

José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid – da ist sich nun zumindest Sacha Tavolieri sicher. Der Transferexperte berichtet, dass der Wechsel von The Special One von Benfica Lissabon zu den Königlichen beschlossene Sache ist.

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Schon in den vergangenen Tagen war eine grundsätzliche Einigung zwischen Mourinho und Real durchgesickert. Der Portugiese darf Benfica per Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro verlassen. In der kommenden Woche, so Tavolieri, sei mit der offiziellen Bekanntgabe zu rechnen.

Für Mourinho wäre es die zweite Amtszeit bei Real. Schon zwischen 2010 und 2013 arbeitete er in der spanischen Hauptstadt, wurde je einmal Meister und Pokalsieger. Nun soll der 63-Jährige den glück- und titellosen Álvaro Arbeloa ersetzen.