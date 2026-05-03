Isak fällt wieder aus

Der FC Liverpool muss erneut auf Rekordneuzugang Alexander Isak verzichten. Der 26-jährige Mittelstürmer fällt für den Premier League-Kracher gegen Manchester United am heutigen Sonntag (16:30 Uhr) wegen einer leichten Leistenverletzung aus. Von einem vorzeitigen Saison-Aus wird allerdings nicht ausgegangen.

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Isak war im Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United nach Liverpool gewechselt. Bis dato kommt er lediglich auf vier Treffer und eine Vorlage in 21 Pflichtspielen. Zwischen Dezember und April hatte der Schwede den Reds aufgrund eines Wadenbeinbruchs monatelang gefehlt.