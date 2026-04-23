Real: Lunin kommt auf den Markt

Bei Real Madrid hat Andriy Lunin keine Zukunft mehr. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass die Königlichen offen für einen Verkauf des Ukrainers sind, sofern der Preis stimmt. Stattdessen seien die Madrilenen auf der Suche nach einem neuen Torhüter, der langfristig Thibaut Courtois (33) beerben kann.

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Aufgrund der Verletzungen des Belgiers kommt Lunin in dieser Saison schon auf zehn Einsätze. Der 27-Jährige konnte dabei kein einziges Mal zu null spielen, auch wenn er durchaus ab und an zu überzeugen wusste. Sein Vertrag läuft noch bis 2030, erfüllen wird der zweimalige Champions League-Sieger diesen aber wohl nicht.