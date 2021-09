Barça: Fati-Comeback terminiert?

Der FC Barcelona lässt sich mit dem Pflichtspiel-Comeback von Ansu Fati Zeit. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ peilen die Katalanen das Heimspiel gegen den FC Granada am 20. September als Datum für die Rückkehr des 18-Jährigen an. Damit würde Fati die Partien gegen den FC Sevilla am 11. September sowie das Champions League-Duell gegen den FC Bayern am 14. September verpassen.

Mit einer komplizierten Meniskusverletzung fiel der Offensivspieler für zehn Monate aus. Ins Mannschaftstraining ist Barças neue Nummer zehn bereits zurückgekehrt. Nach einer schwierigen Transferperiode mit Abgängen von Lionel Messi (34) und Antoine Griezmann (30) setzen die Blaugrana große Hoffnungen auf die Rückkehr von Fati.