Stuttgart legt Ulrich-Preis fest

Der VfB Stuttgart möchte für sein Eigengewächs Laurin Ulrich (21) mindestens eine Ablöse im siebenstelligen Bereich kassieren. Das berichtet die ‚Bild‘. Der offensive Mittelfeldspieler hat bei den Schwaben offenbar keine Zukunft und soll angesichts von nur noch einem Jahr Restvertragslaufzeit abgegeben werden. Erste Angebote sind für den Rechtsfuß bereits eingegangen, fielen aus VfB-Sicht jedoch deutlich zu niedrig aus.

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In der gerade abgelaufenen Saison war Ulrich an den 1. FC Magdeburg verliehen und konnte mit starken Leistungen und sechs Scorerpunkten in 33 Einsätzen überzeugen. Der Zweitligist ist laut ‚Bild‘ daher bemüht, den Youngster fest zu verpflichten und dafür finanziell bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Aber auch der FC Augsburg soll weiter an Ulrich dran sein. Eine Vertragsverlängerung beim VfB inklusive erneuter Leihe ordnet die Boulevardzeitung aktuell als unwahrscheinlich ein.