Barça: Keine vorzeitige Xavi-Entlassung

Im Anschluss an die Bekanntgabe, dass Trainer Xavi den FC Barcelona nach der Saison verlassen wird, hat Joan Laporta Spekulationen um eine vorzeitige Trennung zurückgewiesen. „Ich werde Xavi nicht vor Ende der Saison entlassen. Das hat er nicht verdient“, stellt Barças Vereinspräsident gegenüber ‚RAC1‘ klar, „ich habe zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, Xavi zu entlassen. Wir haben ihn immer als Barça-Trainer gewollt.“

Laporta habe Xavis Entschluss „nicht vorhergesehen“, ist sich aber sicher, „dass Xavi motiviert sein wird und bis zum Ende der Saison alles geben wird, weil er sich befreit fühlt. Ich zweifle auch nicht am Engagement der Spieler.“ Die Katalanen stehen in La Liga mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid auf dem vierten Platz. In der Copa del Rey schied man vergangene Woche im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao aus, in der Champions League steht das Achtelfinale gegen die SSC Neapel an.