Schalke 04: Kommt Gross schon heute?

Ein Kalenderjahr zum Vergessen endet für den FC Schalke 04 mit einem Sieg. 3:1 schlagen die Königsblauen den SSV Ulm im DFB-Pokal. Ein seltener Erfolg in Gelsenkirchen, möglich gemacht durch Interimstrainer Huub Stevens. In die Zukunft führen wird der Niederländer seine Schalker aber nicht. Stevens kehrt in den Aufsichtsrat zurück, ein neuer Trainer übernimmt.

Um wen es sich dabei handelt, scheint mittlerweile auch klar. Wie die ‚WAZ‘ und die ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, verdichten sich die Indizien dafür, dass Christian Gross auf Schalke übernehmen wird.

Und das offenbar zeitnah. Laut der ‚Bild‘ soll der 66-Jährige bis zum 27. Dezember vorgestellt werden, dann kehrt S04 aus den Weihnachtsferien zurück. Die ‚WAZ‘ spekuliert hingegen, dass Gross bereits am heutigen Mittwoch seine Amtszeit auf Schalke beginnen könnte. Es sei wohl „nur noch eine Sache von wenigen Stunden“.

Ist Gross der Richtige?

Mit Gross würde ein erfahrener Mann bei Königsblau übernehmen, der wie Stevens dafür bekannt ist, auch einmal hart durchzugreifen – und wie Stevens eigentlich Trainerrentner war. Das letzte Engagement des Schweizers in Europa liegt acht Jahre zurück. Seine jüngsten Stationen liegen in Saudi-Arabien und Ägypten, im Februar beendete er seine Karriere. Für Schalke scheint er nun zurückzukehren.