Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Drei Teenies im BVB-Kader

von Luca Hansen
Niko Kovac grinst verschmitzt @Maxppp
Wolfsburg BVB

Niko Kovac muss beim heutigen Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) auch auf die Jugend zurückgreifen. Mit Innenverteidiger Luca Reggiani (18) und den beiden Offensivspielern Mathis Albert (16) sowie Samuele Inácio (17) stehen drei Juwele im Aufgebot der Schwarz-Gelben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Borussia Dortmund
💥 Unsere STARTER für Wolfsburg! #BVBWOB
Bei X ansehen

Verzichten muss Kovac dagegen auf Emre Can (32). Der Kapitän fällt bis Ende Februar mit Adduktorenbeschwerden aus. Auch Angreifer Karim Adeyemi (23) muss passen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Samuele Inácio Piá
Mathis Albert
Luca Reggiani

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Samuele Inácio Piá Samuele Inácio Piá
Mathis Albert Mathis Albert
Luca Reggiani Luca Reggiani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert