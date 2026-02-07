Bundesliga
Drei Teenies im BVB-Kader
Niko Kovac muss beim heutigen Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) auch auf die Jugend zurückgreifen. Mit Innenverteidiger Luca Reggiani (18) und den beiden Offensivspielern Mathis Albert (16) sowie Samuele Inácio (17) stehen drei Juwele im Aufgebot der Schwarz-Gelben.
Verzichten muss Kovac dagegen auf Emre Can (32). Der Kapitän fällt bis Ende Februar mit Adduktorenbeschwerden aus. Auch Angreifer Karim Adeyemi (23) muss passen.
