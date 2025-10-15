Ter Stegens gewagte Priorität

Torhüter Marc-André ter Stegen wird beim Spiel der DFB-Auswahl gegen Nordirland am Montag genau hingesehen haben, als sein Stellvertreter Oliver Baumann (35) Deutschland gerade in der Schlussphase den Sieg gerettet hat (FT-Note 2) und damit zu einem der Gewinner der Länderspielwoche wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Treffend hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann festgestellt, dass Deutschland kein Torwartproblem habe – muss ter Stegen also doch um seinen sicher geglaubten Posten bangen? Eigentlich ist er für die WM in den USA, Kanada und Mexiko fest als Nummer eins eingeplant. Nagelsmann betont allerdings immer wieder, dass Spielpraxis eine der wichtigsten Prioritäten sei – und genau das könnte ter Stegen auf die Füße fallen.

Selbstbewusst oder zu riskant?

Denn laut einem Bericht der ‚as‘ will der 33-Jährige über den Winter hinaus in Barcelona bleiben und sich im Kampf zwischen den Pfosten gegen Neuzugang Joan García (23) durchsetzen. Das Problem: Flick und Deco seien große Befürworter des spanischen Schlussmannes. Und das auch, obwohl der Sportdirektor erst kürzlich noch betont hatte, dass ter Stegen „sicher spielen würde“, wenn er derzeit fit wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

García machte seine Sache bis zu seiner Verletzung vor zweieinhalb Wochen recht ordentlich. Folglich ist die Entscheidung des deutschen Nationalkeepers, bei den Katalanen bleiben zu wollen, irgendwo zwischen enorm selbstbewusst und gewagt einzustufen. In jedem Fall geht ter Stegen damit ein absurd hohes Risiko ein. Sitzt er ab Januar auf der Bank, dürfte der Traum von der Weltmeisterschaft platzen. Lässt er sich verleihen und spielt, wird Nagelsmann um den Kapitän des FC Barcelona nicht herumkommen, ohne Versprechen zu brechen und sein Gesicht zu verlieren.