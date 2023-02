Premier League erhält eine halbe Milliarde

- Quelle: The Times

Das Videospielunternehmen EA Sports hat sich auch für die kommenden Jahre die Rechte an der Premier League gesichert. Wie die ‚Times‘ berichtet, haben sich die Parteien auf einen Sechsjahresvertrag geeinigt, dabei sollen umgerechnet rund 540 Millionen Euro an die Premier League fließen. Die Summe des neuen Vertrags ist damit doppelt so hoch wie zuvor.

Für die kommende Ausgabe des Videospiels FIFA hat EA Sports die Zusammenarbeit mit dem Weltverband beendet. Das nächste Spiel wird somit den Namen EA Sports FC tragen. Dank des neuen Deals darf EA weiterhin die Namen der Spieler und Vereine der Premier League nutzen. Vertreter aller 20 Vereine versammelten sich am Freitag auf einer Aktionärsversammlung, um der Liga die nötige Zustimmung für den Vertrag zu erteilen. Vereine und Liga profitieren von der Zusammenarbeit mit EA.

