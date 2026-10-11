Die FT-Leser zeigen sich zwiegespalten bei der Frage, ob sich Atlético Madrid im Winter von Julián Alvarez trennen sollte. 39 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Ansicht, dass die Colchoneros gut daran täten, den Argentinier schnellstmöglich zu verkaufen. Weitere 32 Prozent befürworten einen Abgang des 26-Jährigen, allerdings nur bei einer entsprechenden Ablösesumme.

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Sollte Atlético Madrid nachgeben und Julián Alvarez im Winter verkaufen? Ja, um jeden Preis, er bringt nur Unruhe in den Verein Ja, aber nur bei einer hohen Ablösesumme Nein, kein Spieler ist größer als der Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

An der hohen Forderung der Madrilenen war der FC Barcelona bereits im vergangenen Sommer gescheitert. Die Katalanen boten damals 100 Millionen Euro für Alvarez, stießen dabei jedoch auf taube Ohren. Der Angreifer, der mittlerweile seinen Berater gewechselt hat, steht auch beim FC Arsenal auf dem Zettel. 29 Prozent der Teilnehmer glauben, dass Atlético den Rechtsfuß trotz des großen Interesses keinesfalls abgeben soll.