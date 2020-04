Medien: Koulibaly sagt PSG ab

Kalidou Koulibaly hat offenbar kein Interesse daran, zu Paris St. Germain zu wechseln. Wie das französische ‚Le10Sport‘ berichtet, ist er von einem Wechsel in die französische Hauptstadt „nicht überzeugt“. Vielmehr soll die Abwehr-Kante des SSC Neapel mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln.

Neben PSG zeigen Manchester City und Manchester United Interesse am 28-jährigen gebürtigen Franzosen mit senegalesischem Pass. In Neapel steht Koulibaly noch bis 2023 unter Vertrag. Auch wenn ein Abschied im Sommer wahrscheinlich ist, will der Abwehrchef auch eine weitere Saison bei den Azzurri nicht kategorisch ausschließen.