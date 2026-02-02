Menü Suche
Nächster Transfer-Coup: Schalke holt N’Diaye

Der FC Schalke hat nach einem umtriebigen Transferwinter auch am Deadline Day noch nicht genug. In Moussa N’Diaye kommt der nächste Spieler mit reichlich Erfahrung.

von Dominik Sandler - Quelle: schalke04.de
1 min.
Moussa N'Diaye im Zweikampf gegen den FC Brügge. @Maxppp

Dieser Transferwinter geht wohl als außergewöhnlichstes Transferfenster eines Zweitligisten jemals in die Geschichte ein. Der FC Schalke hat sich ordentlich Prominenz in die eigenen Reihen geholt, vorneweg selbstredend Edin Dzeko (39).

Jetzt kommt ein weiterer Spieler mit reichlich Erfahrung nach Gelsenkirchen. Vom RSC Anderlecht wechselt Außenbahnspieler Moussa N’Diaye auf Leihbasis nach Schalke. Eine Kaufoption erhält der Zweitligist nicht.

FC Schalke 04
Wir brauchten den Ball wirklich noch... #S04
„Ich kann es kaum erwarten, ab morgen mit dem Team zu trainieren. Die Mannschaft spielt einen sehr intensiven Fußball, der mir gefällt“, so N’Diaye in der Mitteilung des Vereins.

In Anderlecht war der 23-jährige Senegalese bis zuletzt meist gesetzt und geht jetzt den Schritt in die 2. Bundesliga. N’Diaye stammt aus der Jugend des FC Barcelona und spielte seit 2022 in Belgien. Schalke reagiert mit seiner Verpflichtung auf den Ausfall von Vitalie Becker (20), der mit Knieproblemen länger fehlt.

veröffentlicht am
