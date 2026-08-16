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Weltmeisterschaft

Schade macht DFB-Ansage

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
Kevin Schade vor einem Spiel @Maxppp

Kevin Schade möchte unter Jürgen Klopp wieder eine größere Rolle in der Nationalmannschaft spielen. „Ich denke, die Karten sind neu gemischt. Jeder will sich zeigen, und natürlich will ich da wieder angreife“, zitiert die ‚Bild‘ den 24-jährigen Angreifer. Einen Anruf des neuen Bundestrainers habe es aber noch nicht gegeben.

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Beim gestrigen 7:0-Testspielsieg des FC Brentford über Eintracht Frankfurt zeigte Schade eine klasse Leistung und erzielte zwei Tore. In der vergangenen Spielzeit standen acht Treffer und vier Vorlagen nach 39 Pflichtspielen zu Buche. Für den DFB lief er bislang fünfmal auf, teil des WM-Kaders war Schade nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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