Schon im Frühjahr, als noch offen war, wie es mit Manuel Neuer (40) weitergeht, machte der Name Oliver Baumann (36) beim FC Bayern die Runde. Letztlich kam es nicht zum konkreten Austausch, denn Neuer entschied, noch mindestens eine Saison in München dranzuhängen.

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Wer wäre die beste Lösung als neue Nummer zwei beim FC Bayern? Oliver Baumann Finn Dahmen Daniel Heuer Fernandes Ein anderer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dass Neuer sich in einigen Monaten noch einmal zu einem solchen Schritt entschließen wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Es wird also eine neue Nummer zwei gesucht, denn Jonas Urbig (23), der voraussichtlich heute (20:45 Uhr) gegen Serbien sein Länderspieldebüt geben wird, ist als künftiger Stammkeeper eingeplant.

Baumann in der Verlosung

Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wird Baumann „ganz sicher“ an der Säbener Straße „diskutiert“. Die Nummer eins der TSG Hoffenheim schiele allerdings auf den Bundesliga-Rekord von Charly Körbel, der bei 602 Einsätzen steht. Baumann hat nach aktuellem Stand 75 weniger, könnte die Frankfurter Legende also nach etwas mehr als zwei Saisons ablösen – allerdings nur dann, wenn er regelmäßig spielt. Dies wäre bei den Bayern nicht der Fall.

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Weitere Kandidaten bleiben Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV). In München wartet man derweil auf ein klares Zeichen von Neuer, denn erst mit dessen feststehendem Karriereende kann die Planung so richtig vorangetrieben werden.