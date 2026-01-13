Sieben Bundesliga-Stars im Winter weg?

Julian Ryerson (28)

Auf den lauf- und zweikampfstarken Außenverteidiger von Borussia Dortmund hat es neben dem FC Barcelona angeblich auch der FC Liverpool abgesehen. ‚Sky‘ bestätigt zwar, dass sich Liverpool nach der schweren Verletzung von Conor Bradley (22) nach Ersatz umsehen, Ryerson spielt laut dem Bezahlsender in den Überlegungen der Reds aktuell aber keine Rolle. Dortmund würde einem Abgang bei einem passenden Angebot jedenfalls zustimmen.

Timo Werner (29)

Am Montag sickerte durch, dass der einstige 53-Millionen-Stürmer vor einem Wechsel in die MLS steht. Fabrizio Romano zufolge wird Werner in den kommenden Tagen bei den San José Earthquakes unterschreiben. Ein halbes Jahr vor Vertragsende lässt RB Leipzig den Angreifer wohl ablösefrei ziehen, spart dafür sein üppiges Gehalt ein.

Aurèle Amenda (22)

Der Innenverteidiger ist mit seiner Situation am Main nicht zufrieden. Erst kürzlich übte sein Berater öffentlich Druck in Richtung Eintracht Frankfurt aus. Interesse an Amenda bekunden unter anderem der FC Valencia, der FC Turin sowie der OGC Nizza.

Andreas Skov Olsen (26)

Auch Skov Olsen drängt mangels Spielanteile auf eine Luftveränderung. Als Abnehmer stehen die Glasgow Randers bereit. Die einst investierten 15 Millionen Euro dürfte der dänische Flügelflitzer nicht mehr einbringen.

Sacha Boey (25)

Lange hatte sich Vincent Kompany für den Rechtsverteidiger starkgemacht, zuletzt verlor Boey aber auch wegen seiner mangelnden Disziplin den Rückkhalt seines Cheftrainers. Der FC Bayern würde einen Winter-Abschied des Fehlkaufs begrüßen, einen konkreten Vorstoß hat das interessierte Crystal Palace aber bislang nicht gewagt.

Lucas Vázquez (34)

Seinen Start in der Bundesliga hat sich der fünfmalige Champions League-Sieger sicherlich anders vorgestellt. Allen voran verletzungsbedingt stand er für die Werkself gerade mal 337 Minuten auf dem Platz. Das hat türkischen Medien zufolge Besiktas auf den Plan gerufen. Kommt Vázquez in Leverkusen nicht in Tritt, ist ein Abflug schon im Januar alles anderes als ausgeschlossen.

Danilho Doekhi (27)

Um noch eine Ablöse zu kassieren, muss Union Berlin den vertraglich lediglich bis zum Sommer gebundenen Innenverteidiger im laufenden Transferfenster verkaufen. Udinese Calcio, Lazio Rom, Aston Villa und Leeds United beschäftigen sich mit Doekhi, der der Bundesliga unter Umständen auch erhalten bleiben könnte. Schließlich wird auch dem VfL Wolfsburg Interesse an einer Zusammenarbeit nachgesagt. Derweil haben die Köpenicker in Zeno Van den Bosch (22/Royal Antwerpen) schon einen möglichen Ersatz am Haken, der Belgier wird allerdings erst im Sommer ablösefrei in die deutsche Hauptstadt wechseln.