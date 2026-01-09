Premier League
Unterschrieben: Semenyos Mega-Transfer ist durch
Antoine Semenyo (26) hat die letzten Hürden für den Transfer vom AFC Bournemouth zu Manchester City genommen. Laut dem britischen ‚Sky Sports‘ hat der Außenbahnspieler am gestrigen Donnerstagabend den Medizincheck bestanden und anschließend seinen Vertrag bei den Citizens unterzeichnet.
72 Millionen Euro fließen anstelle der 75 Millionen teuren Ausstiegsklausel, weitere 1,7 Millionen können an Boni hinzukommen. Semenyo bindet sich bis 2032 an ManCity.
