Schalke geht leer aus: Union verleiht Ljubicic

von David Hamza - Quelle: Sky
Marin Ljubicic im Trikot von Union Berlin @Maxppp

Schalke 04 zieht im Poker um Marin Ljubicic (23) den Kürzeren. ‚Sky‘ vermeldet, dass Union Berlin den Mittelstürmer bis Saisonende an Fortuna Düsseldorf verleiht. Eine Kaufoption gebe es nicht, morgen soll der Medizincheck vollzogen werden.

Laut ‚Sky‘ hat Schalke sich schon vor einigen Tagen aus den Verhandlungen zurückgezogen, ein weiterer Stürmer soll dennoch kommen. Ein Kandidat ist Joel Grodowski (28) von Arminia Bielefeld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
