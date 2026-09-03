Roberts Uldrikis verlässt Arminia Bielefeld. Der 28-jährige Mittelstürmer wechselt zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen und unterschreibt dort einen Einjahresvertrag. Der 56-fache lettische Nationalspieler war im Januar 2025 nach Bielefeld gekommen, bestritt wegen einer schweren Knieverletzung nur 27 Einsätze (fünf Tore, drei Vorlagen).

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Arminia-Sportgeschäftsführer Michael Mutzel erklärt: „Roberts hat sich in seiner Zeit bei uns immer professionell, ehrgeizig und positiv verhalten und unserer Mannschaft auch während seiner schweren Verletzung immer unterstützend zur Seite gestanden. Er hat sich mit extrem viel Fleiß zurückgearbeitet und mit seinen Einsätzen und Toren in der Rückrunde dazu beigetragen, dass wir am Ende gemeinsam den Klassenerhalt sichern konnten.“