Winter-Abgang: Werder legt sich bei Topp fest

Der SV Werder Bremen will Stürmer Keke Topp im Winter nicht ziehen lassen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer: „Wir möchten ihn nicht abgeben. Wir glauben weiterhin an ihn und seine Fähigkeiten.“ Zuletzt waren Gerüchte um einen Winter-Wechsel aufgekommen, der 1. FC Heidenheim und Borussia Mönchengladbach sollen interessiert sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Weser kommt Topp unter Horst Steffen nicht wie gewünscht zum Zug. Der 21-Jährige stand noch kein einziges Mal in der Startelf, im Oktober waren ihm lediglich fünf Spielminuten vergönnt. Zwischenzeitlich hatte der SVW ihm sogar auf eigenen Wunsch hin Spielpraxis in der Zweitvertretung verschafft. „Man hat gesehen, dass unserem Spiel auch ein klassischer Mittelstürmer wie er guttut. Wir nehmen eine positive Entwicklung bei ihm wahr“, macht Niemeyer jetzt aber Hoffnung.