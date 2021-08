Medien: PSG bietet Messi zwei Jahre

Lionel Messi könnte schon in Kürze einen Vertrag bei Paris St. Germain unterzeichnen. Wie der französische Journalist Mohamed Buhafsi berichtet, bietet der französische Hauptstadtklub La Pulga einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Saison an.

Messis Unterschrift könnte schon an diesem Wochenende erfolgen. Alle Parteien sollen darauf aus sein, schnell Nägel mit Köpfen zu machen. Messis Vater Jorge wird am heutigen Samstag in Paris erwartet, um die Details mit den Offiziellen des Nobelklubs zu klären.

Eine offizielle Verkündung wird demzufolge innerhalb der nächsten Tage erwartet. Übereinstimmenden Berichten winkt dem argentinischen Weltstar ein Grundgehalt von 30 Millionen Euro netto pro Jahr.