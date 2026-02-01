Hansen-Aaröen verlässt Werder

Der SV Werder Bremen hat die Hoffnung bei Isak Hansen-Aaröen aufgegeben. Der Bundesligist verkauft den 21-Jährigen in die Niederlande zu NEC Nijmegen. In Bremen konnte sich der Däne in zwei Jahren nie wirklich durchsetzen und kommt lediglich auf vier Pflichtspiele.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Niederlanden unterschreibt Hansen-Aaröen einen Vertrag über eineinhalb Jahre, der per Option um zwei weitere Jahre verlängert werden kann. „Es ist kein Geheimnis, dass wir gemeinsam mit Isak nach einer Lösung gesucht haben, die seine sportliche Perspektive fördert. Diese haben wir nun mit einem Transfer nach Nijmegen gefunden. Wir wünschen ihm sowohl persönlich als auch für seine neue Aufgabe alles Gute“, so Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer.