FC Bayern: Lukratives Angebot für Gavi?

Vor ein paar Wochen lag die festgeschriebene Ablöse für Gavi noch bei einer Milliarde Euro. Im Sommer könnte der spanische Nationalspieler dann auf einmal ablösefrei zu haben sein. Hintergrund ist der Umstand, dass der FC Barcelona den 18-Jährigen bislang nicht als Profispieler registrieren konnte.

Die europäische Konkurrenz lauert auf den nächsten Fehler der Katalanen. Der FC Chelsea soll sich unlängst mit Gavis Berater Iván De la Peña zu ersten Gesprächen getroffen haben. Und auch der FC Bayern mischt angeblich mit. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge hat der deutsche Rekordmeister seine konkreten Absichten hinsichtlich einer Verpflichtung beim Berater hinterlegt.

Die Zeitung berichtet, dass die Münchner De la Peña „ein lukratives Angebot“ in Aussicht gestellt haben. Immer vorausgesetzt, der Mittelfeldspieler kommt tatsächlich auf den Markt. Ob dies wirklich geschehen wird, hängt einzig vom FC Barcelona ab. Gelingt es dem spanischen Tabellenführer, dass der spanische Verband Gavis neuen Vertrag absegnet, dann will das Eigengewächs weiterhin gerne bleiben. Bayern und Chelsea hätten in diesem Fall wohl keine Chancen.