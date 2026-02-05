Neuer Klub für Oxlade-Chamberlain gefunden?

Bei Celtic Glasgow beschäftigt man sich mit einer Verpflichtung von Alex Oxlade-Chamberlain (32). Trainer Martin O’Neill sagt gegenüber Sky Sports: „Wir haben mit Oxlade-Chamberlain gesprochen. Ich glaube, er trainiert derzeit bei Arsenal, und Arsenal könnte ihm sogar einen Vertrag anbieten. Wenn das der Fall ist, dann ist das wirklich großartig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Oxlade-Chamberlain ist seit Ende August ohne Verein, stand zuletzt bei Besiktas unter Vertrag. Für Arsenal war der Mittelfeldspieler zwischen 2011 und 2017 aufgelaufen, ehe es weiter nach Liverpool ging. Schlägt jetzt Celtic zu? O’Neill ist „erstaunt, dass er noch nicht verpflichtet wurde. […] Es könnte noch passieren, da sein Vertrag ausgelaufen ist, aber er wird eine Reihe von Optionen haben, wahrscheinlich näher an seiner Heimat. Aber wenn das zustande käme, würde uns das weiterhelfen.“