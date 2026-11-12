Steht die Klopp-Startelf schon fest?

Im fünften Test unter Bundestrainer Jürgen Klopp trifft die deutsche Nationalmannschaft am morgigen Freitag auf Serbien. Mit welcher ersten Elf geht das DFB-Team in die Partie?
3 min.
@Maxppp
Am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) muss die deutsche Nationalmannschaft in Serbien ran. Überraschungen in der DFB-Startelf sind nicht zu erwarten.
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Abwehr und Mittelfeld stellen sich eigentlich von selbst auf. Abzuwarten bleibt lediglich, wie Bundestrainer Jürgen Klopp die offensiven Außenbahnen besetzten wird.
Nach seinem starken DFB-Debüt dürfte auf links erneut Derry Scherhant (24) starten. Auf dem rechten Flügel läuft es auf einen Zweikampf zwischen Brajan Gruda (22) und Lennart Karl (18) hinaus. Im Sinne eines starken Bayern-Blocks könnte Letztgenannter den Vorzug erhalten.
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