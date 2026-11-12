Steht die Klopp-Startelf schon fest?

Am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) muss die deutsche Nationalmannschaft in Serbien ran. Überraschungen in der DFB-Startelf sind nicht zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abwehr und Mittelfeld stellen sich eigentlich von selbst auf. Abzuwarten bleibt lediglich, wie Bundestrainer Jürgen Klopp die offensiven Außenbahnen besetzten wird.

Nach seinem starken DFB-Debüt dürfte auf links erneut Derry Scherhant (24) starten. Auf dem rechten Flügel läuft es auf einen Zweikampf zwischen Brajan Gruda (22) und Lennart Karl (18) hinaus. Im Sinne eines starken Bayern-Blocks könnte Letztgenannter den Vorzug erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte Deutschland spielen