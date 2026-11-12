Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve UEFA Nations League

Steht die Klopp-Startelf schon fest?

Im fünften Test unter Bundestrainer Jürgen Klopp trifft die deutsche Nationalmannschaft am morgigen Freitag auf Serbien. Mit welcher ersten Elf geht das DFB-Team in die Partie?

von Julian Jasch
3 min.
Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft @Maxppp

Am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) muss die deutsche Nationalmannschaft in Serbien ran. Überraschungen in der DFB-Startelf sind nicht zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abwehr und Mittelfeld stellen sich eigentlich von selbst auf. Abzuwarten bleibt lediglich, wie Bundestrainer Jürgen Klopp die offensiven Außenbahnen besetzten wird.

Nach seinem starken DFB-Debüt dürfte auf links erneut Derry Scherhant (24) starten. Auf dem rechten Flügel läuft es auf einen Zweikampf zwischen Brajan Gruda (22) und Lennart Karl (18) hinaus. Im Sinne eines starken Bayern-Blocks könnte Letztgenannter den Vorzug erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte Deutschland spielen

defaultAltAttribute
veröffentlicht am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Jürgen Klopp

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert