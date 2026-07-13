Profivertrag für PSG-Talent Ayari
Paris St. Germain hat Offensivallrounder Adam Ayari (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Das neue Arbeitspapier bindet ihn bis 2029 an die Franzosen.
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Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 13, 2026
Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.
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