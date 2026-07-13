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Profivertrag für PSG-Talent Ayari

Paris St. Germain hat Offensivallrounder Adam Ayari (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Das neue Arbeitspapier bindet ihn bis 2029 an die Franzosen.

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