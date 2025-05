Nürnberg: Klare Kante im Jander-Poker

Der Wechsel-Poker um Caspar Jander könnte sich beim 1. FC Nürnberg noch weit in das Sommer-Transferfenster hinziehen. Wie Club-Boss Joti Chatzialexiou der ‚Bild‘ erklärt, wird der Zweitligist seinen Topspieler nicht unter Wert verkaufen: „Es gibt Menschen, die einfach an dem Spieler interessiert sind. Ich wäre das auch, wenn ich eine Etage höher wäre. Aber ich habe da eine ganz klare Haltung und weiß, dass wir ab einem gewissen Punkt in Gespräche gehen. Alles, was unter den Vorstellungen ist, ist dann halt so.“

Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und der VfB Stuttgart haben den 22-Jährigen auf der Liste, ebenso wie der FC Brentford, die Wolverhampton Wanderers, der FC Brügge und weitere internationale Klubs. Der U21-Nationalspieler steht noch bis 2028 in Nürnberg unter Vertrag. Der FCN fordert mindestens 20 Millionen Euro für Jander und hat keine Eile, den Mittelfeldspieler abzugeben. „Es liegt an uns, wie wir die Dinge führen und ob wir Ersatz haben oder nicht. Ich versuche, im Hintergrund meine Hausaufgaben zu machen und Dinge vorauszuahnen. Aber die Entscheidung liegt bei uns, deswegen setze ich da keinen Zeitpunkt, ab dem es dann nicht mehr möglich ist. Sag niemals nie“, so Chatzialexiou.