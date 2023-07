Rode peilt Karriereende an

Sebastian Rode, Kapitän von Eintracht Frankfurt, will seine Laufbahn nach dem Abschluss der kommenden Saison beenden. Im Interview mit der ‚Verlagsgruppe Rhein Main‘ sagt der 32-jährige: „Ja, im nächsten Sommer ist Schluss. Ich will ja nach dem Fußball noch viele Jahre gesund mit meinen Kindern spielen können.“

In der vergangenen Spielzeit stand Rode für die Eintracht in 27 Spielen auf dem Platz und kam auf fünf Torbeteiligungen. Der Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt wurde, räumt ein: „Es wird immer schwerer, die Leistung abzurufen und mitzuhalten. Das habe ich nach dem Urlaub wieder gemerkt. Es hat viel Kraft und Mühe gekostet, wieder hochzufahren.“

