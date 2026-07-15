Frankreich deklassiert | Spanien mit unvergesslicher Show

Frankreich vs. Spanien (0:2)

Mit Spanien steht der erste Endspielteilnehmer der WM fest. Die Iberer setzten sich dank extremer Kaltschnäuzigkeit und einer grandiosen Abwehrleistung gegen den großen Favoriten Frankreich durch, der mit seiner stargespickten Offensive das Turnier zuvor dominiert hatten. In einem chancenarmen Spiel sorgte ein unglücklich verursachter Foulelfmeter, den Mikel Oyarzabal sicher verwandelte (22.), für die Führung der Furia Roja.

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Die Entscheidung brachte ein Konter, den Pedro Porro erst einleitete und dann nach tollem Zuspiel von Dani Olmo frei vor dem Keeper auch abschloss. In der Folge fand Frankreich bis zum Spielende keinen Hebel, hatte bei einem knappen Abseitstreffer von Lamine Yamal sogar noch Glück.

‚Le Figaro‘ (Frankreich): „Die französische Nationalmannschaft traf am Dienstag im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas auf einen übermächtigen Gegner.“

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‚L’Équipe‘ (Frankreich): „Die französische Nationalmannschaft wurde von Spanien deklassiert und ist im Halbfinale der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Die französische Nationalmannschaft, die in allen Spielbereichen überfordert war, unterlag im Halbfinale der Weltmeisterschaft (2:0) erwartungsgemäß einer beeindruckenden spanischen Mannschaft, die sich nach der EM 2024 erneut gegen die Bleus durchgesetzt hat.“

‚Marca‘ (Spanien): „In einem WM-Halbfinale, einem Ereignis für Auserwählte, lieferte Spanien eine unvergessliche Show ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnete in dieser Nacht den Prado und den Louvre, um sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für ein WM-Finale zu qualifizieren.“

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‚As‘ (Spanien): „Eine Lektion für die Welt. Spanien besiegte Frankreich (0:2), die bisher beste Mannschaft des Turniers, aber vor allem hat es sich die Bewunderung und den Respekt der Fußballfans verdient, wo auch immer diese leben.“