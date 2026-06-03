Wegen Guirassy: Kreativer Zugang für den BVB
Um Serhou Guirassy schießen die Gerüchte dieser Tage nur so ins Kraut. Der BVB will dem Torjäger einen Verbleib mit einem Neuzugang schmackhaft machen.
Die beiden Präsidentschaftskandidaten von Fenerbahce sind sich sicher, Serhou Guirassy (30) zu verpflichten, sollten sie die Wahl gewinnen. Die vollmundigen Aussagen dürften aber in erster Linie auch dem Stimmenfang dienen.
Borussia Dortmund jedenfalls „liegt kein Angebot für Serhou vor“, stellte Geschäftsführer Sport Lars Ricken gestern klar. Man habe auch „nicht vor ihn abzugeben“.
Um Guirassy einen Verbleib attraktiver zu machen, will der BVB ihm einen neuen Spielmacher zur Seite stellen. Der neue Zehner und Ersatz für Julian Brandt (30), berichtet die ‚Sport Bild‘, soll „Kreativität, Spielwitz, Torgefahr“ mitbringen, Guirassy „noch besser und häufiger in Szene setzen“ und ihn so dann auch „überzeugen, an Bord zu bleiben“.
Entsprechende Pläne habe Dortmund dem Torjäger bereits dargelegt. Per 35-Millionen-Ausstiegsklausel könnte Guirassy zu ausgewählten Topklubs wechseln – von diesen hat bislang keiner angebissen, Fenerbahce zählt nicht zu den vertraglich festgehaltenen Vereinen.
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