Kobel-Nachfolge: BVB-Spur zu Backhaus

Mit Gregor Kobel (28) ist Borussia Dortmund im Tor sehr gut aufgestellt. Akute Anzeichen für einen Abgang des Stammkeepers gibt es nicht, in der Vergangenheit kamen jedoch immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied auf.

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Perspektivisch sollte eigentlich Diant Ramaj die Nachfolge antreten. Der Schlussmann zeigt zwar vielversprechende Ansätze, für die hohen Ansprüche beim BVB dürfte es aber nicht reichen. Ein Indiz: Bei Leihverein 1. FC Heidenheim wurde der 24-Jährige am vergangenen Wochenende für Frank Feller (22) auf die Bank gesetzt.

Womöglich strecken die Schwarz-Gelben auch deshalb die Fühler nach einem aufstrebenden Bundesliga-Torwart aus. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass Mio Backhaus in den Dortmunder Fokus gerückt ist. Der BVB habe sich unlängst nach dem talentierten Keeper erkundigt.

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Große Konkurrenz

Backhaus könnte Werder Bremen im Sommer verlassen, um benötigte Einnahmen in die Kasse zu spülen. Auch Bayer Leverkusen, der SC Freiburg, Brighton & Hove Albion, Newcastle United und Inter sowie der AC Mailand haben den 22-Jährigen auf dem Zettel. An den SVW ist der deutsche U21-Nationaltorwart vertraglich noch bis 2028 gebunden.