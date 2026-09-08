Schalke-Gegner: Gosens hat Zeit bei Union „geliebt“

Robin Gosens fiebert dem kommenden Auswärtsspiel des FC Schalke 04 entgegen. Vor dem Duell gegen Union Berlin am Freitag (20:30 Uhr) hat der Linksverteidiger gegenüber der ‚WAZ‘ nur lobende Worte für seinen Ex-Verein übrig: „Das ist ein wunderschönes Stadion. Ich habe es sehr geliebt, da ein Jahr Fußball zu spielen. Gerade an einem Freitagabend geht da die Post ab.“

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Gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf möchte Gosens dennoch unbedingt einen Sieg einfahren: „Das ist ein essenziell wichtiges Spiel. Das sind die Dinger, in denen du was holen willst.“ Am vergangenen Wochenende konnten die Königsblauen dem FC Bayern überraschend einen Punkt abtrotzen. „Wenn das Bayern-Spiel keinen Push gibt, dann weiß ich auch nicht weiter“, so der 32-Jährige.