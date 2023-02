Ayew: Nottingham bietet mit

Im Poker um André Ayew (33) ist nun auch der zweite Bieter bekannt. Neben dem FC Everton buhlt ‚The Athletic‘ zufolge Nottingham Forest um die Dienste des derzeit vereinslosen Offensivspielers aus Ghana. Zur Stunde ist noch völlig offen, welcher der beiden englischen Abstiegskandidaten das Rennen macht.

Vor wenigen Tagen hat Ayew seinen Vertrag beim katarischen Klub Al-Sadd aufgelöst und strebt im Herbst der Karriere den womöglich letzten Sprung in eine europäische Topliga an. In der Premier League war der 113-fache Nationalspieler zwischen 2015 und 2018 bereits für Swansea City und West Ham United am Ball.

