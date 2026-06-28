Gespräche laufen: Werder will Nationalspieler

Nach einem sehr schwachen Jahr peilt Werder Bremen mit Retter-Coach Daniel Thioune eine deutlich sorgenfreiere Saison an. Damit das gelingt, muss zwar mehr Torgefahr her, aber auch die löchrige Abwehr gestopft werden. Ein spannender neuer Innenverteidiger könnte den Weg aus der polnischen Ekstraklasa an den Osterdeich finden.

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Wie ‚Meczyki‘ berichtet, befinden sich die Grün-Weißen bereits mit Cracovia in Gesprächen über den Wechsel von Oskar Wojcik. Mit dem 22-jährigen Neu-Nationalspieler ist Werder offenbar bereits übereingekommen. „Der Verteidiger der polnischen Nationalmannschaft ist entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Ihm gefallen das Projekt und die Möglichkeit, auf Bundesliga-Niveau zu spielen“, so die polnische Tageszeitung.

Einige Konkurrenten

Wojcik feierte in der abgelaufenen Saison seinen Durchbruch in Polens Eliteliga. Für seinen Jugendklub stand der Rechtsfuß in 31 Ligaspielen in der Startaufstellung, fehlte lediglich zweimal gelbgesperrt und einmal krankheitsbedingt.

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Derzeit steht offenbar lediglich die Frage der konkreten Ablösesumme im Raum. „In den nächsten Tagen könnten die Dinge an Fahrt gewinnen und zu einem Auslandswechsel des Verteidigers führen“, heißt es im Bericht. Auch Premier League-Aufsteiger Coventry City sowie mehrere Serie A-Klubs sind an Wojcik dran, Werder befindet sich demzufolge jedoch in der Pole-Position.