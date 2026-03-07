Premier League
Gravenberch-Deal abgeschlossen
Beim FC Bayern konnte sich Ryan Gravenberch nicht durchsetzen. Umso besser läuft es für ihn nun beim FC Liverpool.
Der FC Liverpool kann langfristig auf Ryan Gravenberch zählen. Wie die Reds mitteilen, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler seinen bis 2028 datierten Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt.
Nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern war Gravenberch 2023 für 40 Millionen Euro aus München nach Liverpool gekommen. Dort sicherte sich der Niederländer einen Stammplatz und war auch ein wichtiger Faktor beim Meistertitel in der vergangenen Saison.
Liverpool FC @LFC – 15:59
We're delighted to announce that Ryan Gravenberch has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌Bei X ansehen
„Ich bin wirklich stolz darauf, meinen Vertrag bei einem so großen Klub zu verlängern“, freut sich Gravenberch, „dass ich noch viele Jahre bleiben kann.“
