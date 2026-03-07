Gravenberch-Deal abgeschlossen

Der FC Liverpool kann langfristig auf Ryan Gravenberch zählen. Wie die Reds mitteilen, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler seinen bis 2028 datierten Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt.

Nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern war Gravenberch 2023 für 40 Millionen Euro aus München nach Liverpool gekommen. Dort sicherte sich der Niederländer einen Stammplatz und war auch ein wichtiger Faktor beim Meistertitel in der vergangenen Saison.

„Ich bin wirklich stolz darauf, meinen Vertrag bei einem so großen Klub zu verlängern“, freut sich Gravenberch, „dass ich noch viele Jahre bleiben kann.“