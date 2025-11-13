HSV: Nächster Rückschlag für Poulsen

Angreifer Yussuf Poulsen (31) kommt seit seinem Wechsel zum Hamburger SV weiterhin nicht in die Spur. Wie der dänische Verband mitteilt, hat sich der Kapitän des HSV im Training am Mittwoch eine Verletzung zugezogen und wird daher nicht für die Länderspiele zur Verfügung stehen. Für ihn rückt Mika Biereth (22) von der AS Monaco nach.

Poulsen hatte erst am Wochenende gegen Borussia Dortmund (1:1) sein Startelfdebüt für die Rothosen gegeben, nachdem er in den Wochen zuvor verletzungsbedingt nie richtig fit gewesen war. Prompt wurde er vom dänischen Verband nachnominiert, nachdem dort William Osula (22) abgereist war. Hoffnung dürfte dem HSV machen, dass der dänische Verband in seiner Mitteilung von einer „leichten Verletzung“ ausgeht.