Menü Suche
Kommentar 17
Bundesliga

Bayern-Kandidat: Olmos Geheimtreffen mit Barça

Dani Olmo wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein Berater hat jetzt bei einem Treffen mit Barça-Sportdirektor Deco über die Lage der Dinge gesprochen.

von Fabian Ley - Quelle: Sport
1 min.
Dani Olmo vom FC Barcelona @Maxppp

Die Gerüchte über das Interesse des FC Bayern an Dani Olmo nahmen in den vergangenen Wochen an Fahrt auf. Nun hat sich sein Berater Juanma López laut der ‚Sport‘ mit Sportdirektor Deco getroffen, um über die aktuelle Situation des spanischen Weltmeisters beim FC Barcelona zu sprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund sei das anhaltende Bayern-Interesse sowie Olmos sportliche Rolle. Der 28-Jährige ist derzeit unter Trainer Hansi Flick oft nur Ersatz und wünscht sich mehr Spielzeit. Das Gespräch verlief dem Bericht zufolge in einer angenehmen Atmosphäre. Ein Wechsel in naher Zukunft erscheint unwahrscheinlich.

Olmo will Barça laut der ‚Sport‘ trotz seiner aktuellen Unzufriedenheit nicht verlassen, sich stattdessen in Flicks Starensemble durchsetzen und wieder an Bedeutung gewinnen. Der dribbelstarke Rechtsfuß war im Sommer 2024 für 61 Millionen Euro von RB Leipzig zu seinem Jugendklub zurückgekehrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
FC Bayern
Barcelona
Dani Olmo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Barcelona Logo FC Barcelona
Dani Olmo Dani Olmo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert