Bayern-Kandidat: Olmos Geheimtreffen mit Barça

Die Gerüchte über das Interesse des FC Bayern an Dani Olmo nahmen in den vergangenen Wochen an Fahrt auf. Nun hat sich sein Berater Juanma López laut der ‚Sport‘ mit Sportdirektor Deco getroffen, um über die aktuelle Situation des spanischen Weltmeisters beim FC Barcelona zu sprechen.

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Hintergrund sei das anhaltende Bayern-Interesse sowie Olmos sportliche Rolle. Der 28-Jährige ist derzeit unter Trainer Hansi Flick oft nur Ersatz und wünscht sich mehr Spielzeit. Das Gespräch verlief dem Bericht zufolge in einer angenehmen Atmosphäre. Ein Wechsel in naher Zukunft erscheint unwahrscheinlich.

Olmo will Barça laut der ‚Sport‘ trotz seiner aktuellen Unzufriedenheit nicht verlassen, sich stattdessen in Flicks Starensemble durchsetzen und wieder an Bedeutung gewinnen. Der dribbelstarke Rechtsfuß war im Sommer 2024 für 61 Millionen Euro von RB Leipzig zu seinem Jugendklub zurückgekehrt.