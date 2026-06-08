Bericht: Klopp spricht mit neuem Klub

Recht deutlich reagierte Jürgen Klopps Berater Marc Kosicke vor rund einer Woche auf die Gerüchte um einen Wechsel zu Al Ittihad. „Das ist ausgeschlossen“, betonte Kosicke.

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Transferinsider Sacha Tavolieri hält dagegen und berichtet, dass Klopp einem Wüstenwechsel trotz Berater-Dementi nicht abgeneigt wäre. Mehr noch: Am gestrigen Sonntag sollen die Gespräche mit dem Saudi-Klub wieder aufgenommen worden sein.

Al Ittihad wolle Klopp als Technischen Direktor und somit als Leiter der Transferplanung engagieren. Der 58-Jährige wiederum soll angeblich die Bedingung gestellt haben, seinen Job als Global Sports Director bei Red Bull erst nach Saisonstart respektive dem Transfermarkt an den Nagel zu hängen.

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Klopps Vertrag bei RB läuft bis Ende 2029. Erst vor eineinhalb Jahren hatte Klopp die Stelle übernommen. Gerüchte um eine vorzeitige Trennung ploppten seitdem immer wieder auf, auch von internen Unstimmigkeiten war schon die Rede.